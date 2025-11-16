Oğuzda 47 yaşlı qadın qətlə yetirilib, oğlu saxlanılıb
Hadisə
- 16 noyabr, 2025
- 10:55
Oğuz rayonunda 1978-ci il təvəllüdlü Zahirə Elxan qızı Qəhrəmanova yaşadığı evdə kəsici alətlə qətlə yetirilib.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Calud kəndindəki fermada baş verib.
Hadisəni törətməkdə onun oğlu, 2010-cu il təvəllüdlü O.Q şübhəli bilinir.
O, polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub.
Fakt araşdırılır.
