    В одном из магазинов Баку обнаружено тело 62-летнего мужчины

    Происшествия
    • 12 января, 2026
    • 11:02
    В Баку произошел трагический инцидент: в одном из магазинов Бинагадинского района Баку обнаружено тело мужчины.

    Как сообщает Report, безжизненное тело Забита Ахмедова, 1964 года рождения, нашли в магазине, расположенном на улице Дж. Хандана.

    Прокуратура Бинагадинского района уже начала расследование для установления причин смерти 62-летнего мужчины.

    Баку магазин труп прокуратура расследование
    Bakıda mağazadan meyit tapılıb

