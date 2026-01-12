В одном из магазинов Баку обнаружено тело 62-летнего мужчины

В Баку произошел трагический инцидент: в одном из магазинов Бинагадинского района Баку обнаружено тело мужчины.

Как сообщает Report, безжизненное тело Забита Ахмедова, 1964 года рождения, нашли в магазине, расположенном на улице Дж. Хандана.

Прокуратура Бинагадинского района уже начала расследование для установления причин смерти 62-летнего мужчины.