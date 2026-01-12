Bakıda mağazadan meyit tapılıb
Hadisə
- 12 yanvar, 2026
- 10:44
Bakıda mağazadan meyit tapılıb.
"Report" xəbər verir ki, Binəqədi rayonu, C.Xəndan küçəsi 34-də yerləşən mağazada 1964-cü il təvəllüdlü Zabit Niftəli oğlu Əhmədovun meyiti tapılıb.
Binəqədi rayon Prokurorluğunda onun ölüm səbəbləri araşdırılır.
Son xəbərlər
10:54
Azərbaycan klubu basketbolçusu ilə vidalaşıbKomanda
10:48
Ötən il 54 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunubSosial müdafiə
10:45
Qazaxıstanda dövlətə 3,7 milyon dollar ziyan vuran şəxslər saxlanılıbRegion
10:44
Bakıda mağazadan meyit tapılıbHadisə
10:41
Bakıda 71 yaşlı qadın dəm qazından ölübHadisə
10:41
"InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analizMaliyyə
10:40
Foto
Azərbaycanın U-21 millisi toplanışa başlayıbFutbol
10:36
Sumqayıt şəhər 1 nömrəli xəstəxananın baş həkimi işdən çıxarılıbSağlamlıq
10:35