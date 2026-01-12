İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Bakıda mağazadan meyit tapılıb

    Hadisə
    • 12 yanvar, 2026
    • 10:44
    Bakıda mağazadan meyit tapılıb

    Bakıda mağazadan meyit tapılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Binəqədi rayonu, C.Xəndan küçəsi 34-də yerləşən mağazada 1964-cü il təvəllüdlü Zabit Niftəli oğlu Əhmədovun meyiti tapılıb.

    Binəqədi rayon Prokurorluğunda onun ölüm səbəbləri araşdırılır.

    Meyit Binəqədi Prokurorluq

    Son xəbərlər

    10:54

    Azərbaycan klubu basketbolçusu ilə vidalaşıb

    Komanda
    10:48

    Ötən il 54 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Sosial müdafiə
    10:45

    Qazaxıstanda dövlətə 3,7 milyon dollar ziyan vuran şəxslər saxlanılıb

    Region
    10:44

    Bakıda mağazadan meyit tapılıb

    Hadisə
    10:41

    Bakıda 71 yaşlı qadın dəm qazından ölüb

    Hadisə
    10:41

    "InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz

    Maliyyə
    10:40
    Foto

    Azərbaycanın U-21 millisi toplanışa başlayıb

    Futbol
    10:36

    Sumqayıt şəhər 1 nömrəli xəstəxananın baş həkimi işdən çıxarılıb

    Sağlamlıq
    10:35

    "Fiorentina"nın futbolçusu Səudiyyə Ərəbistanı klubuna keçib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti