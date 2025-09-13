Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    В одной из квартир жилого дома в Дашкесане произошел пожар

    Происшествия
    • 13 сентября, 2025
    • 06:44
    В одной из квартир жилого дома в Дашкесане произошел пожар

    В одной из квартир жилого дома в Дашкесане произошел пожар.

    Как сообщает Report, возгорание произошло в одной из квартир четырехэтажного жилого дома, расположенного на территории города Дашкесан.

    На место происшествия были привлечены пожарные бригады Дашкесанского районного отделения Государственной службы противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

    Благодаря оперативным и неотложным мерам, предпринятым пожарными, огонь был ликвидирован в короткие сроки, не допустив его распространения. По факту ведется расследование.

    пожар МЧС Дашкесан
    Daşkəsəndə evdə yanğın olub

    Последние новости

    06:44

    В одной из квартир жилого дома в Дашкесане произошел пожар

    Происшествия
    06:17

    ЦАХАЛ сообщил о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

    Другие страны
    05:58

    Трамп пообещал "заняться Соросом" из-за подозрений в организации протестов в США

    Другие страны
    05:25

    NHK: В Японии при аварийной посадке самолета пострадали пять человек

    Другие страны
    04:43

    Аргентина пригрозила принятием мер против добычи нефти у Фолклендов

    Другие страны
    04:19

    США призвали страны G7 ввести пошлины против покупателей российской нефти

    Другие страны
    03:57

    WP: "Моссад" отказался от операции в Катаре, вынудив ЦАХАЛ действовать самим

    Другие страны
    03:26

    Власти США считают, что убийца Кирка действовал в одиночку

    Другие страны
    02:49

    В США анонсировали встречу Трампа с премьер-министром Катара

    Другие страны
    Лента новостей