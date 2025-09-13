В одной из квартир жилого дома в Дашкесане произошел пожар
Происшествия
- 13 сентября, 2025
- 06:44
В одной из квартир жилого дома в Дашкесане произошел пожар.
Как сообщает Report, возгорание произошло в одной из квартир четырехэтажного жилого дома, расположенного на территории города Дашкесан.
На место происшествия были привлечены пожарные бригады Дашкесанского районного отделения Государственной службы противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Благодаря оперативным и неотложным мерам, предпринятым пожарными, огонь был ликвидирован в короткие сроки, не допустив его распространения. По факту ведется расследование.
06:44
