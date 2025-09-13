Daşkəsəndə evdə yanğın olub
Hadisə
- 13 sentyabr, 2025
- 04:07
Daşkəsən şəhər ərazisində yerləşən 4 mərtəbəli yaşayış binasının mənzillərin birində yanğın qeydə alınıb.
"Report" Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Daşkəsən rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürən briqadası cəlb olunub.
Yanğınsöndürənlərin həyata keçirdiyi zəruri və təxisalınmaz tədbirlər sayəsində yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
