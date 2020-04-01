В немецком лагере для беженцев совершен рейд: есть задержанные

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В еще одном лагере для беженцев в Германии выявлен носитель коронавируса.

По сообщению европейского бюро Report, в ходе рейда полиции в лагере для беженцев в городе Зуль провинции Тюнген были задержаны 6 человек.

После того, как у одного из жителя лагеря оказались положительными результаты тестов на коронавирус, лагерь, в котором проживают 600 человек, был взят на карантин.

Входы/выходы в лагерь заблокированы. Однако несколько беженцев перепрыгнули через забор, решив добраться до близлежащего магазина.

На территорию лагеря тут же были привлечены сотрудники Особой оперативной группы. Попытка навести порядок, восстановив карантинный режим, обернулась противостоянием.

"Двери были наглухо заперты, никого не выпускали. Люди собирались пойти в магазин, купить сигареты, продовольственные товары. Поначалу было велено составить список необходимых продуктов, чтобы кто-то один отправился за покупками. Затем вообще запретили покидать лагерь. Разгорелся спор между чеченцем и сотрудником службы охраны лагеря. После прибытия спецназовцев были задержаны шесть человек", - сообщил европейскому бюро Report один из постояльцев лагеря - гражданин Турции Ахмет Унлу.

Он отметил, что их лагерь считается одним из крупнейших немецких лагерей для беженцев, насчитывающим порядка 600 жителей, среди которых преобладают выходцы из России, Афганистана, Ирака, Турции и стран Африки. В числе жителей лагеря 7 азербайджанских семей.