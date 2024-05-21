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В Нефтчале задержан наркокурьер

В Нефтчале задержан наркокурьер Сотрудники Нефтчалинского районного отдела полиции задержали жителя Габалы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
Происшествия
21 мая 2024 г. 08:56
В Нефтчале задержан наркокурьер

Сотрудники Нефтчалинского районного отдела полиции задержали жителя Габалы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в рамках оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Габалинского района Даянат Мирзоев.

При личном досмотре у него было обнаружено и изъято свыше 1 кг опия и героина. Также было установлено, что Д.Мирзоев занимается доставкой наркотических средств за денежное вознаграждение.

В связи с фактом в следственном отделении Нефтчалинского РОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Neftçalada narkokuryer saxlanılıb 

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