    В Нефтчале трагически погиб годовалый ребенок

    Происшествия
    • 11 сентября, 2025
    • 19:02
    В Нефтчале трагически погиб годовалый ребенок

    В Нефтчалинском районе годовалый ребенок погиб, выпав из рук матери.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе II Гаралы.

    По предварительным данным, 24-летняя местная жительница Шабнам Аллахвердиева, державшая на руках своих близнецов, случайно уронила одного из них. В результате малыш получил травмы, несовместимые с жизнью.

    По факту ведется расследование.

    Нефтчала гибель ребенка несчастный случай
    Neftçalada bir yaşlı körpə anasının qucağından yerə düşərək ölüb

