В Нефтчале трагически погиб годовалый ребенок
Происшествия
- 11 сентября, 2025
- 19:02
В Нефтчалинском районе годовалый ребенок погиб, выпав из рук матери.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе II Гаралы.
По предварительным данным, 24-летняя местная жительница Шабнам Аллахвердиева, державшая на руках своих близнецов, случайно уронила одного из них. В результате малыш получил травмы, несовместимые с жизнью.
По факту ведется расследование.
