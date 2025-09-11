Neftçalada bir yaşlı körpə anasının qucağından yerə düşərək ölüb
Hadisə
- 11 sentyabr, 2025
- 18:41
Neftşalada bir yaşlı körpə ana qucağından düşərək ölüb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun II Qaralı kəndində baş verib.
İlkin məlumata görə, kənd sakini, 2001-ci il təvəllüdlü Allahverdiyeva Şəbnəm Etibar qızı qucağında olan əkiz uşaqlarından biri - 2024-cü il təvəllüdlü A.A.-nı əlindən yerə salıb. Nəticədə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan körpə ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
