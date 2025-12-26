İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    PSJ-nin futbolçusu Fransada ilin ən yaxşı idmançısı seçilib

    Futbol
    • 26 dekabr, 2025
    • 12:35
    PSJ-nin futbolçusu Fransada ilin ən yaxşı idmançısı seçilib

    Nüfuzlu "Lequipe" nəşri Fransada 2025-ci ilin ən yaxşı idmançısının adını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu ada PSJ klubunun futbolçusu Usman Dembele layiq görülüb.

    O, 803 xalla birinci olub. Üzgüçü Leon Marşan 661 xalla ikinci yeri tutub. İlk "üçlüy"ü 380 xalla yelkənli qayıq idman növündən Çarli Dalin tamamlayıb.

    Usman Dembele ilin idmançısı Fransa PSJ klubunun futbolçusu

    Son xəbərlər

    12:39

    TKTA sədri: Bəzi ölkələrin təhsil müəssisələri vətəndaşları aldadır

    Elm və təhsil
    12:38

    Anaklaudiya Rossbax: Bakıda WUF13-də 25 min iştirakçıya ümid edirik

    İnfrastruktur
    12:36

    Bakıda mərkəzi küçələrindən birində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    12:36

    Seyidbəyli sakini: Biləsuvarda doğulmuşam, indi isə ata-baba yurduna gedirəm

    Daxili siyasət
    12:35

    PSJ-nin futbolçusu Fransada ilin ən yaxşı idmançısı seçilib

    Futbol
    12:35

    Elektron siqaretlərlə bağlı qadağanın tətbiqi müddəti uzadılır

    Milli Məclis
    12:29

    Şənbə günü bəzi rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:24

    "Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi Monteneqro klubu ilə anlaşıb

    Futbol
    12:23

    Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdədir

    Din
    Bütün Xəbər Lenti