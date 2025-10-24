Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетней

    Происшествия
    • 24 октября, 2025
    • 20:58
    В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетней

    В одном из банкетных залов Нефтчалинского района полиция предотвратила проведение свадьбы между 29-летним мужчиной и несовершеннолетней девушкой.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, информация о запланированной церемонии, которая должна была состояться 24 октября, поступила в полицию заранее.

    Сотрудники правоохранительных органов вызвали родителей обеих сторон в отделение, где с ними были проведены профилактические и разъяснительные беседы.

    Кроме того, в отношении владельца банкетного зала, где планировалось мероприятие, применена административная мера наказания.

    Нефтчала несовершеннолетние свадьба МВД
    Neftçalada erkən nikahın qarşısı alınıb

    Последние новости

    21:13

    У берегов острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    20:58

    В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетней

    Происшествия
    20:51

    Джейхун Байрамов: Вашингтонские договоренности - важный этап на пути к миру в регионе

    Внешняя политика
    20:43
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Происшествия
    20:41
    Фото

    Байрамов: Азербайджан будет сотрудничать со всеми партнерами ради мира и устойчивого развития

    Внешняя политика
    20:34

    Зеленский призвал участников "коалиции желающих" помочь в импорте газа

    Другие страны
    20:24

    Азербайджан и ООН подписали рамочный документ о сотрудничестве до 2030 года

    Бизнес
    20:19

    В Иране в декабре пройдут антитеррористические учения ШОС

    В регионе
    20:05
    Фото

    Земфира Мефтахетдинова избрана президентом "Ветеранов спорта"

    Индивидуальные
    Лента новостей