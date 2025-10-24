İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Neftçalada erkən nikahın qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 24 oktyabr, 2025
    • 20:34
    Neftçalada erkən nikahın qarşısı alınıb

    Neftçala rayonu ərazisində yerləşən şadlıq saraylarının birində oktyabrın 24-də 29 yaşlı şəxslə nikah yaşına çatmayan qızın planlaşdırılan toy mərasimi barədə polisə məlumat daxil olub.

    Bu barədə "Report"a DİN Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan bildirilib.

    Tərəflərin valideynləri polis şöbəsinə dəvət olunaraq onlarla profilaktik və izahedici söhbətlər aparılıb, qanunvericiliyin tələbləri izah edilib.

    Qanunvericiliyə uyğun olaraq mərasimin təşkil edildiyi şadlıq evinin sahibi barəsində isə inzibati tənbeh tədbiri tətbiq olunub.

