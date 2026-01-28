Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Нефтчале обнаружено 20 кг наркотиков

    В Нефтчале по подозрению в организации незаконного оборота наркотических средств задержан 43-летний Самиг Абушов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, в принадлежащем задержанному автомобиле марки Toyota были обнаружены гашиш и марихуана общим весом около 20 кг.

    В своих показаниях Абушов заявил, что был привлечен к наркокурьерству гражданином Ирана, личность которого устанавливается, а наркотические средства предназначались для доставки в Баку.

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

    Neftçalada 20 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

