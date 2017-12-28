В Нефтчале 42-летний мужчина пытался покончить с собой, совершив самоподжог

Нефтчала. 28 декабря. REPORT.AZ/ Житель Нефтчалы пытался совершить суицид.
Как сообщает аранское бюро Report, проживающий в нефтчалинском поселке Гасанабад уроженец Губинского района 42-летний Эльшан Гюльбала оглу Оруджев совершил самоподжог.
Находившимся поблизости лицам удалось потушить пламя. Раненый доставлен в Нефтчалинскую центральную районную больницу. С учетом тяжести ожогов, после оказания мужчине первой медицинской помощи его отправили в Баку.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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