В Нефтчале 42-летний мужчина пытался покончить с собой, совершив самоподжог

28 декабря, 2017 19:44

Нефтчала. 28 декабря. REPORT.AZ/ Житель Нефтчалы пытался совершить суицид. Как сообщает аранское бюро Report, проживающий в нефтчалинском поселке Гасанабад уроженец Губинского района 42-летний Эльшан Гюльбала оглу Оруджев совершил самоподжог. Находившимся поблизости лицам удалось потушить пламя. Раненый доставлен в Нефтчалинскую центральную районную больницу. С учетом тяжести ожогов, после оказания мужчине первой медицинской помощи его отправили в Баку. По факту ведется расследование.