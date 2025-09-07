В Насиминском районе Баку в квартире обнаружено тело
Происшествия
- 07 сентября, 2025
- 12:57
В Насиминском районе Баку в квартире обнаружено тело.
Об этом Report сообщает со ссылкой на МЧС.
В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" поступила информация, что в Насиминском районе столицы человек оказался в беспомощном положении в квартире за закрытой дверью.
По вызову были задействованы спасатели Бакинского регионального центра МЧС. В результате проведенных мероприятий дверь квартиры была вскрыта и обнаруженное там тело одного человека было передано по назначению.
