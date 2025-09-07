Nəsimi rayonunda evdə meyit aşkarlanıb

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Hadisə
    • 07 sentyabr, 2025
    • 12:48
    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda 1 nəfərin mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatla əlaqədar Nazirliyin Bakı Regional Mərkəzinin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunublar.

    Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 1 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

