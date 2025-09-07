Nəsimi rayonunda evdə meyit aşkarlanıb
Hadisə
- 07 sentyabr, 2025
- 12:48
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda 1 nəfərin mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.
"Report" xəbər verir ki, məlumatla əlaqədar Nazirliyin Bakı Regional Mərkəzinin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunublar.
Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 1 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Son xəbərlər
13:24
Yaponiyanın baş naziri istefa verəcəyini təsdiqləyib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:20
Foto
Dövlət İmtahan Mərkəzi bu gün əlavə imtahanlar keçirib - YENİLƏNİBElm və təhsil
13:03
Foto
Atıcılıq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olubFərdi
12:58
Antalyanın polis rəisi həbs edilibRegion
12:48
Nəsimi rayonunda evdə meyit aşkarlanıbHadisə
12:44
Foto
Bakıda "Koreya səfiri kuboku" keçirilibFərdi
12:33
Azərbaycan XİN Braziliyanı təbrik edibXarici siyasət
12:29
Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıbEkologiya
12:26