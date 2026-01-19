Baş nazir: Tramp Qrenlandiyaya qarşı hərbi əməliyyatlar planlaşdırmır

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qrenlandiyanın ilhaqı üçün hərbi əməliyyat planlarına inanmır.

    "Report" "Sky News"ə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə mətbuat konfransında bildirib.

    "Düşünürəm ki, bunu müzakirə yolu ilə həll etmək olar və olunmalıdır da", - o qeyd edib.

    Baş nazir ABŞ-nin Avropa ölkələrinə qarşı rüsumlar tətbiq etməsini də tamamilə yanlış adlandırıb.

    Xatırladaq ki, yanvarın 17-də ABŞ Prezidenti Donald Tramp fevraldan Danimarka və Qrenlandiyanı dəstəkləyən bir sıra Avropa ölkələrinə 10% rüsum tətbiq edəcəyini elan edib. Onun sözlərinə görə, 1 iyun 2026-cı ildən bu ölkələr üçün rüsumlar artıq 25% təşkil edəcək və Vaşinqtonun Qrenlandiyanın tam alınması ilə bağlı razılaşma əldə edilənədək qüvvədə qalacaq.

