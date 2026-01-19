Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Стармер: Трамп не планирует военные действия против Гренландии

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 14:28
    Стармер: Трамп не планирует военные действия против Гренландии

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не верит в планы президента США Дональда Трампа по военной операции для аннексии Гренландии.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом он заявил на пресс-конференции.

    "На самом деле нет. Я думаю, что это можно и нужно решить путем спокойного обсуждения", - отметил он.

    Вместе с тем глава правительства Великобритании назвал абсолютно неправильным использование Соединенными штатами пошлин против европейских союзников.

    Напомним, что 17 января президент США Дональд Трамп объявил, что введет с февраля пошлины в 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. По его словам, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

    Великобритания Кир Стармер США Гренландия Дональд Трамп
    Baş nazir: Tramp Qrenlandiyaya qarşı hərbi əməliyyatlar planlaşdırmır

    Последние новости

    14:48

    В Чехии в результате стрельбы в здании ратуши погибла женщина, есть раненые

    Другие страны
    14:43

    Профицит госбюджета Азербайджана в прошлом году составил около 528 млн манатов

    Финансы
    14:40

    Добыча газа в Азербайджане увеличилась на 1% в 2025 году

    Энергетика
    14:39

    Доходы населения Азербайджана выросли на 8%

    Финансы
    14:34

    Добыча нефти на месторождениях Тенгиз приостановлена из-за энергопроблем

    Энергетика
    14:32

    В Азербайджане сократилось количество браков и разводов

    Социальная защита
    14:28

    Стармер: Трамп не планирует военные действия против Гренландии

    Другие страны
    14:27

    ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено более 508 гектаров территории

    Внутренняя политика
    14:25

    Названа численность населения Азербайджана

    Социальная защита
    Лента новостей