Стармер: Трамп не планирует военные действия против Гренландии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не верит в планы президента США Дональда Трампа по военной операции для аннексии Гренландии.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом он заявил на пресс-конференции.

"На самом деле нет. Я думаю, что это можно и нужно решить путем спокойного обсуждения", - отметил он.

Вместе с тем глава правительства Великобритании назвал абсолютно неправильным использование Соединенными штатами пошлин против европейских союзников.

Напомним, что 17 января президент США Дональд Трамп объявил, что введет с февраля пошлины в 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. По его словам, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".