Putinin xüsusi nümayəndəsi Davosda ABŞ nümayəndələri ilə görüşəcək
Digər ölkələr
- 19 yanvar, 2026
- 14:36
Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün bu həftə Davosa gedəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters"in Rusiya və MDB üzrə bürosunun rəhbəri Qay Folkonbric mənbələrə istinadən "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, Dmitriyev ABŞ nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşlər keçirmək üçün Davosa gedəcək.
Son xəbərlər
14:56
Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 1 %-dən çox artıbEnergetika
14:47
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 %-dən çox artıbİKT
14:43
Baş nazir: Tramp Qrenlandiyaya qarşı hərbi əməliyyatlar planlaşdırmırDigər ölkələr
14:41
Foto
Azərbaycanla Malayziya fövqəladə hallarla mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edibDaxili siyasət
14:40
Azərbaycan çempionatında 170-dək boksçu mübarizə aparacaqFərdi
14:39
Ötən il Azərbaycanda neçə müəssisənin həddən artıq çirklənməyə səbəb olduğu açıqlanıbEkologiya
14:36
Putinin xüsusi nümayəndəsi Davosda ABŞ nümayəndələri ilə görüşəcəkDigər ölkələr
14:35
Məsud Pezeşkian ölkədə internetə məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına çağırıbDigər ölkələr
14:32