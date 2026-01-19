İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 14:36
    Putinin xüsusi nümayəndəsi Davosda ABŞ nümayəndələri ilə görüşəcək

    Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün bu həftə Davosa gedəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters"in Rusiya və MDB üzrə bürosunun rəhbəri Qay Folkonbric mənbələrə istinadən "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Dmitriyev ABŞ nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşlər keçirmək üçün Davosa gedəcək.

    Rusiya Davos İqtisadi Forumu ABŞ
    Кирилл Дмитриев встретится в Давосе с представителями США

