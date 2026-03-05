İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Gəncədə avtomobil mənzilə çırpılıb

    Hadisə
    • 05 mart, 2026
    • 13:44
    Gəncədə avtomobil mənzilə çırpılıb

    Gəncədə "Chevrolet" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq 5 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində olan mənzillərin birinə çırpılıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, qəza nəticəsində xəsarət alan olmasa da, mənzilə və avtomobilə zərər dəyib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

