Gəncədə avtomobil mənzilə çırpılıb
Hadisə
- 05 mart, 2026
- 13:44
Gəncədə "Chevrolet" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq 5 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində olan mənzillərin birinə çırpılıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, qəza nəticəsində xəsarət alan olmasa da, mənzilə və avtomobilə zərər dəyib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
