Кирилл Дмитриев встретится в Давосе с представителями США
Другие страны
- 19 января, 2026
- 14:23
Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев на этой неделе отправится в Давос для участия в Всемирном экономическом форуме.
Как передает Report, об этом сообщает руководитель бюро Reuters по России и СНГ Гай Фолконбридж в соцсети Х со ссылкой на источники.
По его словам, Дмитриев отправится в Давос для встреч с членами американской делегации.
