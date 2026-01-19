Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Кирилл Дмитриев встретится в Давосе с представителями США

    Кирилл Дмитриев встретится в Давосе с представителями США

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев на этой неделе отправится в Давос для участия в Всемирном экономическом форуме.

    Как передает Report, об этом сообщает руководитель бюро Reuters по России и СНГ Гай Фолконбридж в соцсети Х со ссылкой на источники.

    По его словам, Дмитриев отправится в Давос для встреч с членами американской делегации.

    Putinin xüsusi nümayəndəsi Davosda ABŞ nümayəndələri ilə görüşəcək

