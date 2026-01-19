Кирилл Дмитриев встретится в Давосе с представителями США

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев на этой неделе отправится в Давос для участия в Всемирном экономическом форуме.

Как передает Report, об этом сообщает руководитель бюро Reuters по России и СНГ Гай Фолконбридж в соцсети Х со ссылкой на источники.

По его словам, Дмитриев отправится в Давос для встреч с членами американской делегации.