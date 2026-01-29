Центробанк: НБКО выпустили облигации на 86 млн манатов за последние 3 года

Небанковские кредитные организации (НБКО) Азербайджана за последние 3 года выпустили облигации на сумму 86 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фуад Исаев на I Инвесторско-микрофинансовом форуме в Баку.

По его словам, в 2025 году общая стоимость выпущенных облигаций увеличилась почти в 4 раза по сравнению с 2023 годом.

Исаев напомнил, что в ноябре прошлого года правление ЦБА утвердило требования к проведению внешнего аудита в НБКО, и эти требования вступили в силу 22 ноября: "Верю, что это будет расценено как важный этап в истории финансового сектора".