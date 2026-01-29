İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    AMB: BOKT-lar son 3 ildə 86 milyon manatlıq istiqraz buraxıb

    Maliyyə
    • 29 yanvar, 2026
    • 09:57
    AMB: BOKT-lar son 3 ildə 86 milyon manatlıq istiqraz buraxıb

    Son 3 ildə Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatları (BOKT) 86 milyon manat məbləğində istiqraz buraxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Fuad İsayev Bakıda keçirilən I İnvestor-Mikromaliyyə Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə buraxılmış istiqrazların ümumi dəyəri 2023-cü illə müqayisədə 4 dəfəyə yaxın artıb.

    Bundan başqa, F.İsayev xatırladıb ki, ötən ilin noyabr ayında AMB-nin İdarə Heyəti BOKT-larda kənar auditin aparılması tələblərini təsdiq edib və bu tələblər 22 noyabrdan qüvvəyə minib: "​İnanıram ki, bu, mikromaliyyə sektorunun tarixində mühüm mərhələ kimi qiymətləndiriləcək".

    Центробанк: НБКО выпустили облигации на 86 млн манатов за последние 3 года

