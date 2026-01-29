AMB: BOKT-lar son 3 ildə 86 milyon manatlıq istiqraz buraxıb
Maliyyə
- 29 yanvar, 2026
- 09:57
Son 3 ildə Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatları (BOKT) 86 milyon manat məbləğində istiqraz buraxıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Fuad İsayev Bakıda keçirilən I İnvestor-Mikromaliyyə Forumunda bildirib.
Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə buraxılmış istiqrazların ümumi dəyəri 2023-cü illə müqayisədə 4 dəfəyə yaxın artıb.
Bundan başqa, F.İsayev xatırladıb ki, ötən ilin noyabr ayında AMB-nin İdarə Heyəti BOKT-larda kənar auditin aparılması tələblərini təsdiq edib və bu tələblər 22 noyabrdan qüvvəyə minib: "İnanıram ki, bu, mikromaliyyə sektorunun tarixində mühüm mərhələ kimi qiymətləndiriləcək".
