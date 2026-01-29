ЦБА: 62% сети филиалов НБКО находится в регионах

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 10:09
    62% сети филиалов небанковских кредитных организаций (НБКО) в Азербайджане находится в регионах.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (АМБ) Фуад Исаев на I Инвесторско-микрофинансовом форуме в Баку.

    По его словам, НБКО в этом отношении превосходят банки.

    Кроме того, представитель ЦБА сказал, что доля иностранного капитала в уставном фонде НБКО составляет 39%.

    Напомним, что в Азербайджане действуют 54 НБКО. Микрофинансовый сектор также представляют 35 кредитных союзов.

