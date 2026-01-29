ЦБА: 62% сети филиалов НБКО находится в регионах

62% сети филиалов небанковских кредитных организаций (НБКО) в Азербайджане находится в регионах.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (АМБ) Фуад Исаев на I Инвесторско-микрофинансовом форуме в Баку.

По его словам, НБКО в этом отношении превосходят банки.

Кроме того, представитель ЦБА сказал, что доля иностранного капитала в уставном фонде НБКО составляет 39%.

Напомним, что в Азербайджане действуют 54 НБКО. Микрофинансовый сектор также представляют 35 кредитных союзов.