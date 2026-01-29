ЦБА: 62% сети филиалов НБКО находится в регионах
Финансы
- 29 января, 2026
- 10:09
62% сети филиалов небанковских кредитных организаций (НБКО) в Азербайджане находится в регионах.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (АМБ) Фуад Исаев на I Инвесторско-микрофинансовом форуме в Баку.
По его словам, НБКО в этом отношении превосходят банки.
Кроме того, представитель ЦБА сказал, что доля иностранного капитала в уставном фонде НБКО составляет 39%.
Напомним, что в Азербайджане действуют 54 НБКО. Микрофинансовый сектор также представляют 35 кредитных союзов.
