İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    AMB: BOKT-ların filial şəbəkəsinin 62 %-i regionlardadır

    Maliyyə
    • 29 yanvar, 2026
    • 10:03
    AMB: BOKT-ların filial şəbəkəsinin 62 %-i regionlardadır

    Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) filial şəbəkəsinin 62 %-i regionlardadır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Fuad İsayev Bakıda keçirilən I İnvestor-Mikromaliyyə Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, BOKT-lar bu baxımdan bankları üstələyir.

    Bundan başqa, AMB rəsmisi deyib ki, BOKT-ların nizamnamə fondunda xarici kapitalın payı 39 % təşkil edir.

    Xatırladaq ki, Azərbaycanda 54 BOKT fəaliyyət göstərir. Mikromaliyyə sektorunu həmçinin 35 kredit ittifaqı təmsil edir.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı bank olmayan kredit təşkilatları Fuad İsayev filial şəbəkəsi
    ЦБА: 62% сети филиалов НБКО находится в регионах
    CBA: 62% of Azerbaijani NBCIs' branches are in regions

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti