    В Азербайджане снизят минимальный порог для МФО в сегменте долгового рынка

    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 10:27
    В Азербайджане снизят минимальный порог для МФО в сегменте долгового рынка

    Минимальный порог для микрофинансовых организаций (МФО) в сегменте долгового рынка Азербайджана будет снижен с 1 млн манатов до 500 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Октай Гасымов на 1-м Инвесторско-микрофинансовом форуме в Баку.

    По его словам, это делается для расширения доступа сектора к финансовым ресурсам: "Решение по этому вопросу принято и скоро вступит в силу".

    Borc bazarı seqmentində mikromaliyyə sektoru üçün minimal hədd 2 dəfə azaldılacaq
    Azerbaijan to lower minimum threshold for microfinance organizations in debt market segment
