В Азербайджане снизят минимальный порог для МФО в сегменте долгового рынка

Минимальный порог для микрофинансовых организаций (МФО) в сегменте долгового рынка Азербайджана будет снижен с 1 млн манатов до 500 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Октай Гасымов на 1-м Инвесторско-микрофинансовом форуме в Баку.

По его словам, это делается для расширения доступа сектора к финансовым ресурсам: "Решение по этому вопросу принято и скоро вступит в силу".