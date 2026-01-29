В Азербайджане снизят минимальный порог для МФО в сегменте долгового рынка
Финансы
- 29 января, 2026
- 10:27
Минимальный порог для микрофинансовых организаций (МФО) в сегменте долгового рынка Азербайджана будет снижен с 1 млн манатов до 500 тыс. манатов.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Октай Гасымов на 1-м Инвесторско-микрофинансовом форуме в Баку.
По его словам, это делается для расширения доступа сектора к финансовым ресурсам: "Решение по этому вопросу принято и скоро вступит в силу".
Последние новости
00:45
ЕС направит 20 млн евро на укрепление логистического потенциала ВС АрменииВ регионе
00:13
На НПЗ в Турции произошел взрывВ регионе
23:50
МИД: Азербайджан не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на ИранВнешняя политика
23:43
Джейхун Байрамов обсудил с Аббасом Арагчи напряженность в регионеВ регионе
23:39
Министры энергетики стран "Вертикального газового коридора" встретятся в США в следующем месяцеЭнергетика
23:36
США грозит очередной шатдаун из-за отклонения Сенатом ряда законопроектовДругие страны
23:24
В Турции раскрыли главную цель возможного удара Израиля по ИрануВ регионе
23:13
Официальная Анкара считает, что Киев и Москва значительно приблизились к мируВ регионе
23:10