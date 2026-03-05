İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Qismət Alıyev: "Zirə"də 200 oyun keçirmək böyük sevincdir"

    Futbol
    • 05 mart, 2026
    • 13:55
    Qismət Alıyev: Zirədə 200 oyun keçirmək böyük sevincdir

    "Zirə"nin heyətində 200 oyuna çıxmaq komandanın kapitanı Qismət Alıyev üçün böyük sevincdir.

    29 yaşlı futbolçu bu barədə "Report"a açıqlamasında bildirib.

    Cinah müdafiəçisi "qartallar"ın heyətində yubiley matçına çıxması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Zirə"də 200 oyun keçirmək həqiqətən mənim üçün böyük sevincdir. Çıxdığım hər matçda ən yaxşısını etməyə çalışmışam. Bu rəqəmin nə qədər artacağını proqnozlaşdıra bilmərəm. Bu klubun formasını geyindiyim müddətdə böyük qələbələr üçün azarkeşlərimizi sevindirməyə çalışacağam".

    Q.Alıyev "Sumqayıt"ı 2:0 hesabı ilə məğlub etdikləri Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin cavab oyunu haqqında da danışıb:

    "Kubok hər iki kollektiv üçün çox önəmli idi. "Sumqayıt"la qısa müddətdə iki dəfə üz-üzə gəldik. Rəqiblər bir-birini yaxşı tanıyırdı. Onların da heyətində yaxşı, usta futbolçular var. Komanda şəklində matça böyük istəklə hazırlaşmışdıq. Sonda çox vacib qalibiyyət əldə etdik və yarımfinala vəsiqə qazandıq".

    Qeyd edək ki, "Sumqayıt"la oyun Qismət Alıyev üçün yubileylə əlamətdar olub.

    Qismət Alıyev Zirə klubu yubiley oyunu Azərbaycan Kuboku kapitan

