    Elm və təhsil
    • 19 yanvar, 2026
    • 14:32
    Azərbaycanda elmi tədqiqatla məşğul olan mütəxəssislərin sayı açıqlanıb

    Azərbaycanda elmi tədqiqatla məşğul olan mütəxəssislərin sayı açıqlanıb.

    Dövlət Statistika Komitəsindən "Report"a verilən məlumata görə, ilin əvvəlinə ölkədə müxtəlif elmi-texniki xidmətləri həyata keçirən 130 elmi təşkilat və müəssisə fəaliyyət göstərib.

    Qeyd olunub ki, həmin elm ocaqlarında elmi-tədqiqat və işləmələrlə 19,4 mindən artıq mütəxəssis məşğul olur, onların da 72,2 %-i tədqiqatçılardır. Bu mütəxəssislərin 38,2 %-nin elmlər doktoru və ya fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi var.

    Bundan əlavə, elmi-tədqiqat bölmələrində ştatda olmayan və ali təhsil müəssisələrində çalışan 9,4 min elmi pedaqoji işçi elmi-tədqiqat bölmələrində tədqiqat və işləmələri yerinə yetirirlər. Onların da yarıdan çoxu elmlər doktoru və ya fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsinə malikdirlər.

