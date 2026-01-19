Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В Азербайджане обнародовано число специалистов, занимающихся научными исследованиями

    Наука и образование
    • 19 января, 2026
    • 14:59
    В Азербайджане обнародовано число специалистов, занимающихся научными исследованиями

    Государственный комитет статистики Азербайджана обнародовал данные о текущем состоянии научно-исследовательской сферы республики.

    Как сообщили Report в Госкомстате, на начало текущего года в стране функционирует 130 научных организаций и учреждений, специализирующихся на различных научно-технических услугах.

    Согласно опубликованным данным, в научных центрах страны трудятся свыше 19,4 тыс. квалифицированных специалистов, причем 72,2% из них непосредственно занимаются исследовательской деятельностью. 38,2% обладают учеными степенями доктора наук или доктора философии.

    Согласно статданным, дополнительно дополнительно 9,4 тыс. научно-педагогических работников из высших учебных заведений страны, не входящих в основной штат исследовательских подразделений, также вносят значительный вклад в научную деятельность, занимаясь исследованиями и разработками. Более половины из них имеют ученую степень доктора наук или доктора философии.

