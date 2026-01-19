Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 %-dən çox artıb
İKT
- 19 yanvar, 2026
- 14:47
Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 866 manat təşkil edib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici dövlət sektorunda 1 616 manat, özəl sektorda isə 2 034 manat olub.
2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə sektorda orta aylıq nominal əməkhaqqı 12,3 %, o cümlədən dövlət sektorunda 10 %, özəl sektorda isə 13,1 % artıb.
2025-ci il dekabr ayının 1-nə sektorda muzdla çalışan işçilərin sayı 34,2 min nəfər olub ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 0,3 % azdır.
Son xəbərlər
14:59
Azərbaycanda ötən il yük daşımaları 2 %-ə yaxın artıbİnfrastruktur
14:56
Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 1 %-dən çox artıbEnergetika
14:47
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 %-dən çox artıbİKT
14:43
Baş nazir: Tramp Qrenlandiyaya qarşı hərbi əməliyyatlar planlaşdırmırDigər ölkələr
14:41
Foto
Azərbaycanla Malayziya fövqəladə hallarla mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edibDaxili siyasət
14:40
Azərbaycan çempionatında 170-dək boksçu mübarizə aparacaqFərdi
14:39
Ötən il Azərbaycanda neçə müəssisənin həddən artıq çirklənməyə səbəb olduğu açıqlanıbEkologiya
14:36
Putinin xüsusi nümayəndəsi Davosda ABŞ nümayəndələri ilə görüşəcəkDigər ölkələr
14:35