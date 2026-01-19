İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 %-dən çox artıb

    İKT
    • 19 yanvar, 2026
    • 14:47
    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 %-dən çox artıb

    Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 866 manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici dövlət sektorunda 1 616 manat, özəl sektorda isə 2 034 manat olub.

    2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə sektorda orta aylıq nominal əməkhaqqı 12,3 %, o cümlədən dövlət sektorunda 10 %, özəl sektorda isə 13,1 % artıb.

    2025-ci il dekabr ayının 1-nə sektorda muzdla çalışan işçilərin sayı 34,2 min nəfər olub ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 0,3 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi İKT nominal əməkhaqqı

