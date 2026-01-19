Средняя зарплата в секторе информации и связи в Азербайджане увеличилась более чем на 12%

В январе-ноябре 2025 года средняя ежемесячная номинальная заработная плата в секторе информации и связи Азербайджана составила 1 866 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, этот показатель составил 1 616 манатов в государственном секторе и 2 034 маната в частном секторе.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года средняя ежемесячная номинальная заработная плата в секторе увеличилась на 12,3%, в том числе на 10% в государственном секторе и на 13,1% в частном секторе.

По состоянию на 1 декабря 2025 года численность наемных работников в секторе информации и связи составила 34,2 тыс. человек, что на 0,3% меньше, чем годом ранее.