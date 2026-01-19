Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Средняя зарплата в секторе информации и связи в Азербайджане увеличилась более чем на 12%

    ИКТ
    • 19 января, 2026
    • 14:59
    В январе-ноябре 2025 года средняя ежемесячная номинальная заработная плата в секторе информации и связи Азербайджана составила 1 866 манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, этот показатель составил 1 616 манатов в государственном секторе и 2 034 маната в частном секторе.

    По сравнению с аналогичным периодом 2024 года средняя ежемесячная номинальная заработная плата в секторе увеличилась на 12,3%, в том числе на 10% в государственном секторе и на 13,1% в частном секторе.

    По состоянию на 1 декабря 2025 года численность наемных работников в секторе информации и связи составила 34,2 тыс. человек, что на 0,3% меньше, чем годом ранее.

    средняя зарплата Азербайджан Госкомстат Азербайджана статистика
    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 %-dən çox artıb

