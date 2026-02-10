İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Çoksi: Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya Amerika şirkətlərinin diqqət mərkəzindədir

    İqtisadiyyat
    • 10 fevral, 2026
    • 08:43
    Çoksi: Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya Amerika şirkətlərinin diqqət mərkəzindədir

    Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya Amerika şirkətlərinin yüksək maraq mərkəzindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Ticarət Palatasının beynəlxalq üzvlərlə əlaqələr, Yaxın Şərq və Türkiyə üzrə baş vitse-prezidenti Kuş Çoksi jurnalistlərlə görüşü zamanı bildirib.

    "ABŞ Ticarət Palatası böyük bir təşkilatdır. Azərbaycandakı aktiv fəaliyyətimizə cəmi iki il əvvəl başlamışıq, lakin artıq ölkənin COP29-u nə dərəcədə uğurla keçirdiyini görməyə imkan tapmışıq. Ötən il Prezident İlham Əliyevlə görüşümüz baş tutdu və o bizi Amerika biznesini Azərbaycana daha aktiv şəkildə cəlb etməyə çağırdı", - deyə Çoksi qeyd edib.

    ABŞ Cənubi Qafqaz Mərkəzi Asiya
    Чокси: Южный Кавказ и Центральная Азия в фокусе американский компаний

    Son xəbərlər

    08:59

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.02.2026)

    Maliyyə
    08:54

    ABŞ iri İT şirkətlərini çiplərə tətbiq olunan tariflərdən azad etməyi planlaşdırır

    İKT
    08:53

    ABŞ Ticarət Palatasının vitse-prezidenti nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərinin məqsədini açıqlayıb

    Biznes
    08:46

    ABŞ Ticarət Palatası: Azərbaycan iqtisadiyyatı Amerika şirkətləri üçün son dərəcə cəlbedicidir

    İnfrastruktur
    08:43

    Çoksi: Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya Amerika şirkətlərinin diqqət mərkəzindədir

    İqtisadiyyat
    08:27

    BDYPİ əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücüləri diqqətli olmağa çağırıb

    İnfrastruktur
    08:18

    Bakıda 15 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:06
    Foto
    Video

    Bakı dairəvi yolunda qəza olub, "Lökbatan" dairəsi istiqamətində tıxac yaranıb

    Hadisə
    07:39

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti