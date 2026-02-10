Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Чокси: Южный Кавказ и Центральная Азия в фокусе американских компаний

    Бизнес
    • 10 февраля, 2026
    • 08:41
    Чокси: Южный Кавказ и Центральная Азия в фокусе американских компаний

    Южный Кавказ и Центральная Азия находятся в фокусе повышенного интереса американских компаний.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший вице-президент Торговой палаты США по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси в ходе встречи с журналистами.

    "Торговая палата США - крупная организация. Активную деятельность в Азербайджане мы начали лишь два года назад, однако уже успели увидеть, насколько успешно страна провела COP29. В прошлом году у нас состоялась встреча с президентом Ильхамом Алиевым, который призвал нас активнее привлекать американский бизнес в Азербайджан", - отметил Чокси.

    Он подчеркнул, что Торговая палата США - крупнейшая бизнес-ассоциация страны, которая работает по всему миру. "Южный Кавказ и Центральная Азия - это развивающийся регион мира, важный для американских компаний", - подчеркнул Чокси.

    По его словам, вчера делегация провела продуктивные встречи в Баку: "Нас принял президент Азербайджана, он поделился своим видением развития страны. Затем у нас была встреча с министрами экономики, энергетики, цифрового развития и транспорта. Мы также встретились с частным сектором, включая технологический и финансовый сектора".

    Торговая палата США Хуш Чокси бизнес-делегация
    Çoksi: Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya Amerika şirkətlərinin diqqət mərkəzindədir
    Choksy: American businesses focus on South Caucasus, Central Asia
