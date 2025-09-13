В Нахчыване задержаны автохулиганы из свадебного кортежа
- 13 сентября, 2025
- 14:44
В Нахчыване задержаны нарушители общественного порядка и безопасности дорожного движения в свадебном кортеже.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, были задержаны водитель Chevrolet Дашгын Гасанов, водитель Jaguar Гасан Аллахвердиев, водитель Renault Тунджай Джаббарлы и водитель Kia Илькин Рустамов.
Расследование установлено, что они с использованием пиротехнических средств препятствовали свободному движению других участников дорожного движения и нарушали правила дорожного движения.
В отношении задержанных лиц приняты меры в соответствии с законодательством.
