В Нахчыване задержаны автохулиганы из свадебного кортежа

В Нахчыване задержаны нарушители общественного порядка и безопасности дорожного движения в свадебном кортеже.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, были задержаны водитель Chevrolet Дашгын Гасанов, водитель Jaguar Гасан Аллахвердиев, водитель Renault Тунджай Джаббарлы и водитель Kia Илькин Рустамов.

Расследование установлено, что они с использованием пиротехнических средств препятствовали свободному движению других участников дорожного движения и нарушали правила дорожного движения.

В отношении задержанных лиц приняты меры в соответствии с законодательством.