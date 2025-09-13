Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В Нахчыване задержаны автохулиганы из свадебного кортежа

    Происшествия
    • 13 сентября, 2025
    • 14:44
    В Нахчыване задержаны автохулиганы из свадебного кортежа

    В Нахчыване задержаны нарушители общественного порядка и безопасности дорожного движения в свадебном кортеже.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, были задержаны водитель Chevrolet Дашгын Гасанов, водитель Jaguar Гасан Аллахвердиев, водитель Renault Тунджай Джаббарлы и водитель Kia Илькин Рустамов.

    Расследование установлено, что они с использованием пиротехнических средств препятствовали свободному движению других участников дорожного движения и нарушали правила дорожного движения.

    В отношении задержанных лиц приняты меры в соответствии с законодательством.

    Naxçıvanda toy karvanında qaydaları pozan sürücülər saxlanılıb

