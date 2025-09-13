Naxçıvanda toy karvanında qaydaları pozan sürücülər saxlanılıb
Hadisə
- 13 sentyabr, 2025
- 14:19
Naxçıvanda toy karvanı zamanı ictimai qaydanı və yol hərəkətinin təhlükəsizliyini kobud şəkildə pozan şəxslər saxlanılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Chevrolet" markalı avtomobilin sürücüsü Daşqın Həsənov, "Jaguar" markalı avtomobilin sürücüsü Həsən Allahverdiyev, "Renault" markalı avtomobilin sürücüsü Tuncay Cabbarlı və "Kia" markalı avtomobilin sürücüsü İlkin Rüstəmov polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Araşdırmalarla onların digər hərəkət iştirakçılarının sərbəst hərəkətinə pirotexniki vasitələrdən istifadə etməklə mane olduqları və yol hərəkəti qaydalarını pozduqları aşkar edilib.
Faktla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb.
Son xəbərlər
14:32
Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqro ilə iki yoxlama oyunu keçirəcəkFutbol
14:24
"Fənərbağça" - "Trabzonspor" oyununun saatı Türkiyə millisinin oyununa görə dəyişdirilibFutbol
14:23
Azərbaycanda istehlak bazarı 5 % böyüyübMaliyyə
14:19
Naxçıvanda toy karvanında qaydaları pozan sürücülər saxlanılıbHadisə
14:17
Sabah Bakıda intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQEkologiya
14:07
Azərbaycanda duru bitki yağı istehsalı azalıb, marqarin istehsalı isə artıbSənaye
14:00
Sabunçuda avtomobilin içindən 5 min manatdan çox pul oğurlanıbHadisə
13:54
Azərbaycan millisi Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsində ilk qələbəsini qazanıbKomanda
13:51