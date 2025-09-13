İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Naxçıvanda toy karvanında qaydaları pozan sürücülər saxlanılıb

    Hadisə
    • 13 sentyabr, 2025
    • 14:19
    Naxçıvanda toy karvanında qaydaları pozan sürücülər saxlanılıb

    Naxçıvanda toy karvanı zamanı ictimai qaydanı və yol hərəkətinin təhlükəsizliyini kobud şəkildə pozan şəxslər saxlanılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki,  "Chevrolet" markalı avtomobilin sürücüsü Daşqın Həsənov, "Jaguar" markalı avtomobilin sürücüsü Həsən Allahverdiyev, "Renault" markalı avtomobilin sürücüsü Tuncay Cabbarlı və "Kia" markalı avtomobilin sürücüsü İlkin Rüstəmov polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Araşdırmalarla onların digər hərəkət iştirakçılarının sərbəst hərəkətinə pirotexniki vasitələrdən istifadə etməklə mane olduqları və yol hərəkəti qaydalarını pozduqları aşkar edilib.

    Faktla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb.

    toy karvanı Qayda pozuntuları Naxçıvan

    Son xəbərlər

    14:32

    Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqro ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    14:24

    "Fənərbağça" - "Trabzonspor" oyununun saatı Türkiyə millisinin oyununa görə dəyişdirilib

    Futbol
    14:23

    Azərbaycanda istehlak bazarı 5 % böyüyüb

    Maliyyə
    14:19

    Naxçıvanda toy karvanında qaydaları pozan sürücülər saxlanılıb

    Hadisə
    14:17

    Sabah Bakıda intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    14:07

    Azərbaycanda duru bitki yağı istehsalı azalıb, marqarin istehsalı isə artıb

    Sənaye
    14:00

    Sabunçuda avtomobilin içindən 5 min manatdan çox pul oğurlanıb

    Hadisə
    13:54

    Azərbaycan millisi Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb

    Komanda
    13:51

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 22 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti