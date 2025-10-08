В Нахчыване задержан серийный квартирный вор
Происшествия
- 08 октября, 2025
- 09:49
В Нахчыванской Автономной Республике правоохранительные органы задержали подозреваемого в серии квартирных краж.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, сотрудники полиции Шарурского РУП в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 25-летнего Онура Гафарова, подозреваемого в совершении нескольких квартирных краж.
Из нескольких домов он похитил денежные средства на общую сумму 2 408 манатов.
По факту возбуждено уголовное дело.
Последние новости
09:53
В Турции задержана группа известных артистовВ регионе
09:49
В Нахчыване задержан серийный квартирный ворПроисшествия
09:47
Президент Кыргызстана планирует написать мемуары об октябрьских событияхВ регионе
09:44
Цена на азербайджанскую нефть опустилась ниже $70 за баррельЭнергетика
09:40
ANAMA создаст мобильную базу в ГадрутеИнфраструктура
09:39
МИД Ирана вызвал европейских пословВ регионе
09:31
Посол Южной Кореи принял участие в семинаре по мирному процессу на Южном КавказеВнешняя политика
09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2025)Финансы
09:28