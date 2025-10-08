Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В Нахчыване задержан серийный квартирный вор

    Происшествия
    • 08 октября, 2025
    • 09:49
    В Нахчыване задержан серийный квартирный вор

    В Нахчыванской Автономной Республике правоохранительные органы задержали подозреваемого в серии квартирных краж.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, сотрудники полиции Шарурского РУП в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 25-летнего Онура Гафарова, подозреваемого в совершении нескольких квартирных краж.

    Из нескольких домов он похитил денежные средства на общую сумму 2 408 манатов.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    вор кража квартиры полиция Нахчыван Шарур
    Naxçıvanda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Последние новости

    09:53

    В Турции задержана группа известных артистов

    В регионе
    09:49

    В Нахчыване задержан серийный квартирный вор

    Происшествия
    09:47

    Президент Кыргызстана планирует написать мемуары об октябрьских событиях

    В регионе
    09:44

    Цена на азербайджанскую нефть опустилась ниже $70 за баррель

    Энергетика
    09:40

    ANAMA создаст мобильную базу в Гадруте

    Инфраструктура
    09:39

    МИД Ирана вызвал европейских послов

    В регионе
    09:31

    Посол Южной Кореи принял участие в семинаре по мирному процессу на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    09:28

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2025)

    Финансы
    09:28

    В Габале автомобиль врезался в бетонный столб, есть погибший

    Происшествия
    Лента новостей