В Нахчыване задержан серийный квартирный вор

В Нахчыванской Автономной Республике правоохранительные органы задержали подозреваемого в серии квартирных краж.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, сотрудники полиции Шарурского РУП в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 25-летнего Онура Гафарова, подозреваемого в совершении нескольких квартирных краж.

Из нескольких домов он похитил денежные средства на общую сумму 2 408 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело.