İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Naxçıvanda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 09:15
    Naxçıvanda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) müxtəlif bölgələrində oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Şərur Rayon Polis İdarəsinə rayon ərazisində yerləşən bir neçə evdən oğurluq edilməsi ilə bağlı müraciətlər daxil olub.

    Daxil olan məlumatlar əsasında polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən 25 yaşlı Onur Qafarov müəyyən edilərək saxlanılıb.

    Araşdırmalar zamanı onun müxtəlif evlərdən ümumilikdə 2408 manat məbləğində pul oğurladığı məlum olub.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb və istintaq hərəkətləri davam etdirilir.

    Bundan başqa, Culfa Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində avtomobildən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı Kamran Kərimov da saxlanılıb.

    Hər iki fakt üzrə oğurlanmış vəsaitlərin sahiblərinə qaytarılması təmin olunub, araşdırmalar davam etdirilir.

    Naxçıvan Şərur rayonu Culfa oğurluq

    Son xəbərlər

    09:25

    Türkiyədə bir qrup tanınmış müğənni saxlanılıb

    Region
    09:15

    Naxçıvanda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    09:12

    Bakı-Qazax yolunda avtomobil qəzası olub, 4 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.10.2025)

    Maliyyə
    09:07

    "Sabah" basketbol komandasının baş məşqçisi: "Səhvləri aradan qaldırmalıyıq"

    Komanda
    09:04

    Qəbələdə avtomobil beton dirəyə çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    09:00

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi növbəti qələbəsini qazanıb

    Fərdi
    09:00

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxsin cinayət işinə xitam verilməsi üçün vəsatət qaldırılıb

    Hadisə
    08:55

    "Finex Kredit" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti