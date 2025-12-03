В Нахчыване задержан мужчина, присвоивший деньги граждан под видом трудоустройства

Сотрудники Нахчыванского городского управления полиции задержали 53-летнего Ильгара Алиева, подозреваемого в мошенничестве под видом трудоустройства граждан.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в результате расследований выяснилось, что И.Алиев под предлогом трудоустройства отдельных лиц в государственные учреждения и частный сектор присвоил в общей сложности 29 тысяч манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.