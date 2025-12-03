Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Нахчыване задержан мужчина, присвоивший деньги граждан под видом трудоустройства

    Происшествия
    • 03 декабря, 2025
    • 09:30
    В Нахчыване задержан мужчина, присвоивший деньги граждан под видом трудоустройства

    Сотрудники Нахчыванского городского управления полиции задержали 53-летнего Ильгара Алиева, подозреваемого в мошенничестве под видом трудоустройства граждан.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в результате расследований выяснилось, что И.Алиев под предлогом трудоустройства отдельных лиц в государственные учреждения и частный сектор присвоил в общей сложности 29 тысяч манатов.

    По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

    Naxçıvanda insanları işə düzəltmək adı ilə aldadan şəxs saxlanılıb
    Лента новостей