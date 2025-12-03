İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Naxçıvanda insanları işə düzəltmək adı ilə aldadan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 03 dekabr, 2025
    • 08:51
    Naxçıvanda insanları işə düzəltmək adı ilə aldadan şəxs saxlanılıb

    Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları insanları işə düzəltmək adı altında dələduzluq edərək aldatmaqda şübhəli bilinən 53 yaşlı İlqar Əliyevi saxlayıblar.

    "Report"un yeri bürosu xəbər verir ki, aparılan araşdırmalarla İ. Əliyevin müxtəlif şəxslərə dövlət qurumlarına və özəl sektora "işə düzəltmə" vədi verərək ümumilikdə 29 min manat pul vəsaitini ələ keçirdiyi, lakin vədlərinə əməl etmədiyi və əldə etdiyi vəsaiti mənimsədiyi müəyyən edilib.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

    İ. Əliyevin analoji əməllərindən zərər çəkmiş başqa şəxslər varsa, bu barədə polisə məlumat verə bilərlər.

    Naxçıvan dələduzluq polis
    Foto
    В Нахчыване задержан мужчина, присвоивший деньги граждан под видом трудоустройства

    Son xəbərlər

    09:39

    Bakıda avtomobil yanıb, bir nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    09:39

    Qazaxıstan Baş nazirinin müavini: AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı təhqiqat yekunlaşmaq üzrədir

    Region
    09:38

    Azərbaycan neftinin qiyməti dəyişməyib

    Energetika
    09:35

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Oyunumuza gələn azarkeşlər peşman olmadılar"

    Futbol
    09:27

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün 4 oyun baş tutacaq

    Komanda
    09:21

    Bir ayda sərhəddə 58 milyon manata yaxın qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    09:20

    Binəqədinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:19

    Ötən ay Azərbaycan sərhədini pozan 20 əcnəbi saxlanılıb

    Hadisə
    09:19

    Azərbaycan orbitə "Zəfər" peyki buraxıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti