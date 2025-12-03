Naxçıvanda insanları işə düzəltmək adı ilə aldadan şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 03 dekabr, 2025
- 08:51
Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları insanları işə düzəltmək adı altında dələduzluq edərək aldatmaqda şübhəli bilinən 53 yaşlı İlqar Əliyevi saxlayıblar.
"Report"un yeri bürosu xəbər verir ki, aparılan araşdırmalarla İ. Əliyevin müxtəlif şəxslərə dövlət qurumlarına və özəl sektora "işə düzəltmə" vədi verərək ümumilikdə 29 min manat pul vəsaitini ələ keçirdiyi, lakin vədlərinə əməl etmədiyi və əldə etdiyi vəsaiti mənimsədiyi müəyyən edilib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.
İ. Əliyevin analoji əməllərindən zərər çəkmiş başqa şəxslər varsa, bu barədə polisə məlumat verə bilərlər.
Son xəbərlər
09:39
Bakıda avtomobil yanıb, bir nəfərin meyiti aşkarlanıbHadisə
09:39
Qazaxıstan Baş nazirinin müavini: AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı təhqiqat yekunlaşmaq üzrədirRegion
09:38
Azərbaycan neftinin qiyməti dəyişməyibEnergetika
09:35
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Oyunumuza gələn azarkeşlər peşman olmadılar"Futbol
09:27
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün 4 oyun baş tutacaqKomanda
09:21
Bir ayda sərhəddə 58 milyon manata yaxın qaçaqmal tutulubHadisə
09:20
Binəqədinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:19
Ötən ay Azərbaycan sərhədini pozan 20 əcnəbi saxlanılıbHadisə
09:19