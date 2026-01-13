В Нахчыване в результате ДТП пострадали четыре человека
- 13 января, 2026
- 13:19
В Нахчыване в результате ДТП пострадали четыре человека.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, ДТП произошло на проспекте Азиза Алиева.
В результате столкновения автомобилей марок Hyundai и Toyota пострадали Сулейман Бяйляров, Илькин Мамиев, Джейхун Талыбов, Самед Билалов.
Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, проводится расследование.
