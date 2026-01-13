Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 13 января, 2026
    • 13:19
    В Нахчыване в результате ДТП пострадали четыре человека.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, ДТП произошло на проспекте Азиза Алиева.

    В результате столкновения автомобилей марок Hyundai и Toyota пострадали Сулейман Бяйляров, Илькин Мамиев, Джейхун Талыбов, Самед Билалов.

    Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции, проводится расследование.

