В Нахчыване в результате ДТП пострадали четыре человека.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, ДТП произошло на проспекте Азиза Алиева.

В результате столкновения автомобилей марок Hyundai и Toyota пострадали Сулейман Бяйляров, Илькин Мамиев, Джейхун Талыбов, Самед Билалов.

Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, проводится расследование.