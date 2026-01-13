Naxçıvanda avtomobillər toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 13 yanvar, 2026
- 13:02
Naxçıvan şəhərində baş verən avtomobil qəzasında dörd nəfər xəsarət alıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan şəhərinin Əziz Əliyev prospektində qeydə alınıb.
Məlumata görə, "Hyundai" və "Toyota" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində Süleyman Bəylərov, İlkin Məmiyev, Ceyhun Talıbov, Səməd Bilalov xəsarət alıb.
Onlar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdiriliblər, vəziyyətləri orta-ağırdır.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib, fakt araşdırılır.
Son xəbərlər
13:43
Rusiyada doğum evində körpələrin ölüm səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİBRegion
13:37
Yetkinlik yaşına çatmayanları cinayətə sövq edən şəxslər həbs olunubHadisə
13:34
Suriya YPG/SDQ-dən Fərat çayının şərq sahilinə çəkilməyi tələb edibRegion
13:33
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətində sığorta ödənişləri ilə bağlı uyğunsuzluq aşkarlanıbMaliyyə
13:33
Erməni nazir: Azərbaycanla silahlanma yarışına girmək niyyətində deyilikRegion
13:31
Hesablama Palatası: "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda nöqsanlar qalırMaliyyə
13:29
Foto
İlham Əliyev Tərtər elektromexanika zavodunun yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:27
"Karvan-Yevlax" iki məşqçisi ilə yollarını ayırıbFutbol
13:27