В Нахчыване на таможенном посту "Джульфа" изъята крупная партия наркотиков

На таможенном посту "Джульфа" Главного управления таможни Нахчывана при проверке с использованием рентгеновской установки транспортного средства, прибывшего из Исламской Республики Иран и следующего транзитом через Азербайджанскую Республику в Турецкую Республику с грузом полимера этилена, на мониторе были обнаружены подозрительные изображения, после чего автомобиль был подвергнут детальному досмотру.

Об этом Report сообщили в Управлении прессы и по связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Так, в ходе проверки внутри 30 мешков груза было обнаружено особо крупное количество наркотического средства - марихуаны, общим весом 63 килограмма, спрятанное от таможенного контроля.

По факту ведется расследование.