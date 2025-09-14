Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В Нахчыване на таможенном посту "Джульфа" изъята крупная партия наркотиков

    Происшествия
    • 14 сентября, 2025
    • 09:26
    В Нахчыване на таможенном посту Джульфа изъята крупная партия наркотиков

    На таможенном посту "Джульфа" Главного управления таможни Нахчывана при проверке с использованием рентгеновской установки транспортного средства, прибывшего из Исламской Республики Иран и следующего транзитом через Азербайджанскую Республику в Турецкую Республику с грузом полимера этилена, на мониторе были обнаружены подозрительные изображения, после чего автомобиль был подвергнут детальному досмотру.

    Об этом Report сообщили в Управлении прессы и по связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

    Так, в ходе проверки внутри 30 мешков груза было обнаружено особо крупное количество наркотического средства - марихуаны, общим весом 63 килограмма, спрятанное от таможенного контроля.

    По факту ведется расследование.

    Фото
