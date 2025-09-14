İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    "Culfa" gömrük postunda 63 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    • 14 sentyabr, 2025
    • 09:14
    Culfa gömrük postunda 63 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin "Culfa" gömrük postunda İran İslam Respublikasından gələrək Azərbaycan Respublikasından tranzit keçməklə Türkiyə Respublikasına etilen polimer yükü aparan nəqliyyat vasitəsi rentgen baxış qurğusundan keçirilərkən monitorda şübhəli təsvirlərin görünməsi səbəbindən əsaslı yoxlamaya cəlb olunub.

    Bu barədə "Report"a DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən bildirilib.

    Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsindəki yükün 30 kisəsinin içərisində gömrük nəzarətindən gizlədilmiş, ümumi təmiz çəkisi 63 kiloqram olan xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - marixuana aşkar edilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Нахчыване на таможенном посту "Джульфа" изъята крупная партия наркотиков

