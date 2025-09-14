"Culfa" gömrük postunda 63 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb
Hadisə
- 14 sentyabr, 2025
- 09:14
Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin "Culfa" gömrük postunda İran İslam Respublikasından gələrək Azərbaycan Respublikasından tranzit keçməklə Türkiyə Respublikasına etilen polimer yükü aparan nəqliyyat vasitəsi rentgen baxış qurğusundan keçirilərkən monitorda şübhəli təsvirlərin görünməsi səbəbindən əsaslı yoxlamaya cəlb olunub.
Bu barədə "Report"a DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən bildirilib.
Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsindəki yükün 30 kisəsinin içərisində gömrük nəzarətindən gizlədilmiş, ümumi təmiz çəkisi 63 kiloqram olan xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - marixuana aşkar edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
10:26
Güləş üzrə 2026-cı il dünya çempionatı Bakıda keçiriləcəkFərdi
10:23
Şuşada Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk Assambleyası işinə başlayıbMaliyyə
10:12
Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
10:07
Alim Nəbiyevin MMA-da debütü uğurlu alınıbFərdi
10:02
KİV: Stubb və Conson Kiyevdə ictimai mübahisə ediblərDigər ölkələr
09:42
Beyləqanda yol qəzası olub, bir nəfər ölüb -YENİLƏNİBHadisə
09:33
Şəmkirdə avtomobil qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-2Hadisə
09:23
Premyer Liqa: "Neftçi" bu gün "Sabah"la qarşılaşacaqFutbol
09:14
Foto