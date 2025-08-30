В Нахчыване мужчина обманул около 40 человек на 35 тыс. манатов
Происшествия
- 30 августа, 2025
- 09:34
В Нахчыване задержан местный житель, подозреваемый в обмане около 40 человек и присвоении 35 тыс. манатов.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, задержанным является житель города Нахчыван Мурсал Нуриев.
По данным ведомства, он создавал в социальных сетях страницы с объявлениями о купле-продаже квартир и предлагал помощь в оформлении ипотечных сделок. Таким образом он вводил граждан в заблуждение и получал от них деньги.
В следственном управлении МВД НАР возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия.
Последние новости
10:28
В России пожар в частном доме унес жизни троих человекДругие страны
10:08
Азербайджанская нефть подорожала на 0,62%Энергетика
10:02
Фонд образовательных студенческих кредитов выбрал аудитораФинансы
09:49
Незаконная вырубка деревьев в Баку и Исмаиллы нанесла ущерб на 13 тыс. манатовЭкология
09:48
Генштаб Украины заявил о поражении нефтяных объектов РФДругие страны
09:37
Премьер Канады осудил нападение на пожилую еврейскую женщину в ОттавеДругие страны
09:34
В Нахчыване мужчина обманул около 40 человек на 35 тыс. манатовПроисшествия
09:31
В Индонезии три человека погибли в результате поджога здания городского советаДругие страны
09:24