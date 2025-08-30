    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    В Нахчыване мужчина обманул около 40 человек на 35 тыс. манатов

    Происшествия
    • 30 августа, 2025
    • 09:34
    В Нахчыване мужчина обманул около 40 человек на 35 тыс. манатов

    В Нахчыване задержан местный житель, подозреваемый в обмане около 40 человек и присвоении 35 тыс. манатов.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, задержанным является житель города Нахчыван Мурсал Нуриев.

    По данным ведомства, он создавал в социальных сетях страницы с объявлениями о купле-продаже квартир и предлагал помощь в оформлении ипотечных сделок. Таким образом он вводил граждан в заблуждение и получал от них деньги.

    В следственном управлении МВД НАР возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия.

    Нахчыван   мошенник   задержание  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Naxçıvanda vətəndaşların 35 min manatını ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

