В Нахчыване мужчина обманул около 40 человек на 35 тыс. манатов

В Нахчыване задержан местный житель, подозреваемый в обмане около 40 человек и присвоении 35 тыс. манатов.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, задержанным является житель города Нахчыван Мурсал Нуриев.

По данным ведомства, он создавал в социальных сетях страницы с объявлениями о купле-продаже квартир и предлагал помощь в оформлении ипотечных сделок. Таким образом он вводил граждан в заблуждение и получал от них деньги.

В следственном управлении МВД НАР возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия.