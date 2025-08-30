Naxçıvanda vətəndaşların 35 min manatını ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 30 avqust, 2025
- 09:12
Naxçıvanda 40-a yaxın şəxsi aldadaraq 35 min manat vəsaiti ələ keçirməkdə şübhəli bilinən Naxçıvan şəhər sakini Mürsəl Nuriyev saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili işlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, onun sosial şəbəkələrdə ev alqı-satqısı adı ilə səhifələr yaratdığı və mənzil almaq üçün ipoteka prosesində kömək edəcəyi vədi ilə vətəndşaları aldatdığı müəyyən edilib.
Faktla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə başlanan cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir.
Son xəbərlər
10:21
Azərbaycanın MDB ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 26 % artıbBiznes
10:16
Lerikdə meşədə çətənə kolları yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
10:04
"Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasının ilkin mərhələsində sonuncu matçını keçirəcəkFutbol
10:03
Azərbaycan nefti yenidən bahalaşıbEnergetika
09:54
Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın neft obyektlərinə zərbə endirildiyini açıqlayıbDigər ölkələr
09:49
İndoneziyada şəhər şurasının binası yandırılıb, üç nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
09:43
Təhsil Tələbə Krediti Fondu auditor seçibMaliyyə
09:24
Son bir həftədə yaşıllıqlara 13 min manatdan çox ziyan dəyibEkologiya
09:22