    Naxçıvanda vətəndaşların 35 min manatını ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 30 avqust, 2025
    • 09:12
    Naxçıvanda vətəndaşların 35 min manatını ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Naxçıvanda 40-a yaxın şəxsi aldadaraq 35 min manat vəsaiti ələ keçirməkdə şübhəli bilinən Naxçıvan şəhər sakini Mürsəl Nuriyev saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili işlər Nazirliyindən məlumat verilib. 

    Bildirilib ki, onun sosial şəbəkələrdə ev alqı-satqısı adı ilə səhifələr yaratdığı və mənzil almaq üçün ipoteka prosesində kömək edəcəyi vədi ilə  vətəndşaları aldatdığı müəyyən edilib. 

    Faktla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq və Təhqiqat  İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə başlanan cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir. 

    Naxçıvan   Daxili İşlər Nazirliyi   dələduzluq  
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Нахчыване мужчина обманул около 40 человек на 35 тыс. манатов

