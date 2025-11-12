Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Нахчыване горит АЗС

    Происшествия
    • 12 ноября, 2025
    • 19:07
    В Нахчыване горит АЗС

    В Нахчыване горит автозаправочная станция.

    Как сообщает нахчыванское бюро агентства Report, пожар начался в складском помещении заправки.

    К месту происшествия привлечены силы Государственной противопожарной охраны.

    Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın başlayıb

