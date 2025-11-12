В Нахчыване горит АЗС
Происшествия
- 12 ноября, 2025
- 19:07
В Нахчыване горит автозаправочная станция.
Как сообщает нахчыванское бюро агентства Report, пожар начался в складском помещении заправки.
К месту происшествия привлечены силы Государственной противопожарной охраны.
