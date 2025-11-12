Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın başlayıb
Hadisə
- 12 noyabr, 2025
- 19:02
Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın başlayıb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosu xəbər verir.
Məlumata görə, yanğın məntəqənin anbarında qeydə alınıb.
