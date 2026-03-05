Представительство ООН выразило солидарность с Азербайджаном на фоне ударов Ирана по Нахчывану

Представительство ООН в Азербайджане выразило солидарность с Азербайджаном после атак иранских дронов на Нахчыван.

Как передает Report, об этом представительство сообщило в соцсети Х.

"Наши мысли с теми, кто пострадал в результате сегодняшних атак дронов по Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана. Команда ООН в Азербайджане желает скорейшего выздоровления четырем пострадавшим", - говорится в сообщении.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.