    Эди Рама призвал мировое сообщество признать Иран террористическим государством

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 20:19
    Эди Рама призвал мировое сообщество признать Иран террористическим государством

    Атака на Азербайджан, направленная против гражданской инфраструктуры в Нахчыване, является недопустимым актом агрессии со стороны Ирана.

    Как передает Report, об этом премьер-министр Албании Эди Рама написал в соцсети Х.

    "Атака на территорию Азербайджана, направленная против гражданской инфраструктуры в Нахчыване и приведшая к ранению мирных жителей, является очередным серьезным и недопустимым актом агрессии со стороны Ирана против соседних стран, чье единственное "преступление" заключается в том, что они демонстрируют миру свое развитие, процветание и открытость, улучшая жизнь своих граждан, делая Иран под его сатанинским режимом еще более темным и слепым", - написал он.

    Он отметил, что Азербайджан - ценный друг и союзник Албании, страна, которая высоко поднялась после обретения независимости.

    Эди Рама подчеркнул, что народ Азербайджана, как и народы других стран, бессмысленно подвергшихся атакам в последние дни, заслуживает лишь уважения, безопасности и свободы от запугивания.

    По его словам, каждая попытка злодейского режима в Тегеране терроризировать мирное население или дестабилизировать соседние страны с целью спровоцировать их против ответа Соединенных Штатов и Израиля Ирану должна не только решительно осуждаться, но и становиться дополнительным основанием для полной изоляции этого режима всеми возможными средствами.

    Премьер-министр Албании призвал мировое сообщество признать Иран террористическим государством:

    "Когда гражданская инфраструктура других стран становится мишенью, а суверенные границы нарушаются, грань между агрессией и терроризмом исчезает. Именно поэтому настало время для всех государств и институтов, верящих в стабильность, международный порядок, основанный на правилах, и мирное сосуществование, не просто дистанцироваться от режима, который раз за разом экспортирует насилие и запугивание за свои пределы, но и прийти к согласию относительно того, чем он является на самом деле - Государством-террористом".

    Он отметил, что Албания твердо поддерживает Азербайджан, его руководство и народ.

    "Дальнейший путь должен быть ясным: агрессия должна быть изолирована, а агрессоры - однозначно осуждены. Те, кто выбирает путь насилия, должны столкнуться с растущим единством тех, кто выступает за мир", - добавил он.

