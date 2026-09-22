В Нахчыване автомобиль совершил наезд на пешеходов

В Нахчыване два пешехода получили травмы при наезде автомобиля.

Как сообщает местное бюро Report, автомобиль марки BYD на улице Низами сбил переходивших дорогу Байрамова Садыга Сабухи оглу (2008) и Гусейнова Мансура Джошгун оглу (2009).

Пострадавших с различными травмами доставили в Республиканскую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, ведется расследование.