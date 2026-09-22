В Нахчыване автомобиль совершил наезд на пешеходов
Происшествия
- 22 сентября, 2026
- 22:17
В Нахчыване два пешехода получили травмы при наезде автомобиля.
Как сообщает местное бюро Report, автомобиль марки BYD на улице Низами сбил переходивших дорогу Байрамова Садыга Сабухи оглу (2008) и Гусейнова Мансура Джошгун оглу (2009).
Пострадавших с различными травмами доставили в Республиканскую больницу.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, ведется расследование.
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