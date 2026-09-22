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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Нахчыване автомобиль совершил наезд на пешеходов

    Происшествия
    • 22 сентября, 2026
    • 22:17
    В Нахчыване автомобиль совершил наезд на пешеходов

    В Нахчыване два пешехода получили травмы при наезде автомобиля.

    Как сообщает местное бюро Report, автомобиль марки BYD на улице Низами сбил переходивших дорогу Байрамова Садыга Сабухи оглу (2008) и Гусейнова Мансура Джошгун оглу (2009).

    Пострадавших с различными травмами доставили в Республиканскую больницу.

    На месте происшествия работают сотрудники полиции, ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Наезд на пешехода
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